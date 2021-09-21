  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hastanede skandal olay: Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay: Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal olay: Profesör suçüstü yakalandı

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL isteyen kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. T.T., suçüstü yakalandı.

İddiaya göre, Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli Prof. Dr. T.T., bir hastasından ameliyat için 15 bin TL bıçak parası istedi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI
Hastanın, polise şikayette bulunması üzerine harekete geçen ekipler, paraların seri numarasını aldı. Ekipler, paraları alan doktoru suçüstü yakaladı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Dr. T.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. T.T., emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler para suçüstü profesör
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sular çekildi, dünyanın en önemli keşfi gün yüzüne çıktı
Trafik cezasını iptal ettirebilirsiniz! Tutanakta yer alan bu detaya dikkat
Türkiye bir rekor daha kırdı: Batık kredi rekoru!
İkinci el otomobil hayali kuranlara kötü haber
Göğüs estetiği uğruna çocuklarından vazgeçti, savunması pes dedirtti
AK Parti'nin eski Ekonomi Bakanı'ndan 128 milyar dolarlık iddia: ''Damatla beraber gizli saklı...''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
En etkili koronavirüs aşı hangisi? Sıralama değişti
Kent meydanında toplu infaz! 9 kişiyi kurşuna dizdiler
Erdoğan’ın metin yazarı ''pişmanım'' dedi