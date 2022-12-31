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Hastanede skandal: Yoğun bakım önünde bakın ne yaptılar!

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Elazığ'da özel bir hastanede ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti.

Elazığ'daki özeli bir hastanede çekilen ve aylar sonra ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti. Tepkiye yol açan görüntülerde, hastanedeki sağlık çalışanlarının TikTok videosu için yaptıkları yer aldı. 'Pes' dedirten görüntülerin, yoğun bakım ünitesi önünde çekilmiş olması akıllara durgunluk verdi. İşte akılalmaz o olayın detayları...

Özel bir hastanede aylar sonra ortaya çıkan görüntülerde 3 sağlık çalışanının sosyal medya paylaşım platformları için yoğun bakım ünitesi önünde video çektiği görüldü.

 Getirdikleri alışveriş arabasını sedye olarak kullanan personelin, daha sonra yoğun bakım yazısının önünde hem video hem de fotoğraf çektiği görüntüler vatandaşların tepkisine neden oldu. 

Etiketler yoğun bakım ünite tiktok video
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