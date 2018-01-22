Hastanede skandal ! Yoğun bakımda göbek attılar

İzmit'te, Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde görevli sağlık çalışanlarının müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medyada paylaşıldı. Kocaeli İl Sağlık Müdürü Şenol Ergüney, yoğun bakımda yaşananların kabul edilemez olduğunu belirterek, idari soruşturma başlattıklarını söyledi.



Kocaeli Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının, hastaların önünde müzik eşliğinde oynadığı görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı. Görüntülere göre, kayıt yapan kişi, sağlık çalışanlarını "Şöyle gelin azcık, hastalar çıkmasın" diye uyarırken, 2 sağlık çalışanı da müzik eşliğinde karşılıklı oynadı. Yataklarda yatan hastalar da görüntülere yansırken, durumu ağır olanların tedaviye alındığı yoğun bakım ünitesinde, sağlık çalışanlarının davranışı tepki topladı.



'2 YIL ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLER, ÇALIŞANLAR TAYİN OLMUŞ'

Kocaeli İl Sağlık Müdürü Ergüney, hastanenin başhekimi ile görüştüğünü belirterek, "Olay, doğru. 2 yıl önce çekildiğini tahmin ettiğimiz görüntüler. Görevli sağlık çalışanları, başka yere tayin olmuşlar. Bu görüntüler, asla kabul edilemez. Özellikle bir kamu hastanesinde, bir devlet hastanesinde ve burası bir yoğun bakım olması nedeniyle kabul edilemeyecek davranışlar. Hemen olayla ilgili soruşturma başlattık" dedi.

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