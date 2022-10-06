Hastanede yaşlı kadına işkence skandalında yeni gelişme
İstanbul Ataşehir'de özel bir hastanede yaşlı kadına eziyet eden 8 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Ataşehir'deki özel hastanede yaşananlarla ilgili görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Olaya adı karışanlardan biri Samsun'da, 7 kişi ise İstanbul'da gözaltına alındı.
Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 kişi, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeleri amacıyla Anadolu Adliyesi'ne götürüldü.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlıların savcılıktaki sorgusu sürüyor.
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