Hastanedeki Prof. Dr. İlber Ortaylı sevenlerine mesaj var

Önceki gün canlı yayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve gazeteci Fatih Altaylı'nın "hastaneden kaçmaması için doktorlarından özel ricada bulunduk" dediği Prof. Dr. İlber Ortaylı güzel haberi hastane odasından verdi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, TV100 ekranlarında canlı olarak yayınlanan "Okan Bayülgen ve İlber Ortaylı’yla Muhabbet Kralı"nda yayın devam ederken rahatsızlanarak programa ara verilmişti.

Okan Bayülgen o anlarda, "Hocam sizin tansiyonunuz yüksek ateşiniz çıkacak galiba, hastalanacaksınız. Hayranım bu profesyonelliğinize hangi yaşta olursak olalım sorumluluk duygusun bize bir kere daha aşılıyorsunuz. Stüdyodaki arkadaşlarımızla sizi evinizde dinlenmeniz için uğurlamak istiyoruz" demişti.

Ardından hastaneye kaldırılan Prof. Dr. İlber Ortalı'nın sağlık durumuyla ilgili olarak gazeteci Fatih Altaylı yaptığı açıklamada "Çok önemli olmamakla beraber önemsiz de denemez" diyen Fatih Altaylı, Prof. Dr. İlber ortaylı için doktorlardan ricada bulunduğunu belirterek "Doktorlar rica ettik tutun diye, çünkü kaçıyor hastaneden, şimdi kaçamasın diye özel bir şekilde hastanede tutuluyor" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, hastane odasından bir açıklama yaptı. Ortaylı, kendisini arayıp soranlara teşekkür ettiğini belirterek bugün taburcu edileceğini açıkladı.

TV100 ekranlarına konuşan Ortaylı, "Arayan soranlara çok teşekkür ediyorum. Bugün taburcu ediliyorum. Vücuttaki bir iltihaplanma sonucunda dengem bozuldu, hastaneye geldim" dedi.

Ortaylı'nın şeker hastalığından kaynaklı bazı rahatsızlıkları olduğu ve bacağındaki yaranın mikrop kaptığı ve komplikasyonlara neden olduğu açıklanmıştı.