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  3. 08 Aralık 2019 11:57

Hastaneden firar eden katil yakalandı

Giresun'da rahatsızlandığı için götürüldüğü hastaneden firar eden ''kasten öldürme'' suçundan hükümlü Ömer B. yakalandı.

Hastaneden firar eden katil yakalandı
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‘Kasten öldürme’ suçundan hüküm giyen ve tutulduğu  Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda önceki akşam rahatsızlanan Ömer B., götürüldüğü Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinden firar etti.

SAKLANDIĞI EVE OPERASYON DÜZENLENDİ

Altınordu ilçesinde saklandığı evde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Bayar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. 50 yaşındaki Ömer B., Ordu Efirli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

ÖZGÜR A.'NIN KOĞUŞ ARKADAŞI DEĞİL

Sosyal medyada, Ömer B.'nin, Ordu’da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür A.'nın koğuş arkadaşı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. 

Sosyal medyayı karıştıran ''firar'' iddiası !Sosyal medyayı karıştıran ''firar'' iddiası !

 

AA

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