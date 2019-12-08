Hastaneden firar eden katil yakalandı

‘Kasten öldürme’ suçundan hüküm giyen ve tutulduğu Espiye Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda önceki akşam rahatsızlanan Ömer B., götürüldüğü Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesinden firar etti.
SAKLANDIĞI EVE OPERASYON DÜZENLENDİ
Altınordu ilçesinde saklandığı evde polisin düzenlediği operasyon sonucu yakalanan Bayar’ın, İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. 50 yaşındaki Ömer B., Ordu Efirli E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
ÖZGÜR A.'NIN KOĞUŞ ARKADAŞI DEĞİL
Sosyal medyada, Ömer B.'nin, Ordu’da bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür A.'nın koğuş arkadaşı olduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı öğrenildi.
Sosyal medyayı karıştıran ''firar'' iddiası !
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