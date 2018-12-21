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  3. 21 Aralık 2018 13:17

Hastanelerde yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’deki tüm hastanelerde ‘Hasta Hakları Birimi Yerinde Değerlendirme Ekipleri’ kuruyor.

Hastanelerde yeni dönem başlıyor
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Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi ve sorunların anında çözümü için pilot uygulaması yapılan ‘Hasta Hakları Birimi Yerinde Değerlendirme Ekipleri' tüm Türkiye’deki hastanelerde kurulacak.Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü 81 İl Sağlık Müdürlüğü'ne yazı yolladı. Resmi yazıda, tüm hastanelerde Hasta Hakları Birimi Yerinde Değerlendirme Ekipleri'nin kurularak aktif görev yapmalarının sağlanması ve sürecin takip edilmesi istendi. Ekipler, birim sorumlusu, hasta hakları konusunda eğitimli psikolog, sosyal hizmet uzmanı, iletişim veya halkla ilişkiler eğitimi almış personel ile iletişim becerileri yüksek kişilerden oluşuyor.

Bu ekipler, klinikler ve acil serviste hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurarak sorun oluşması ihtimali olan durumları tespit ederek, yerinde müdahale edip, çözüme kavuşturması, polikliniklerde ise başvuru yoğunluğu olan polikliniklerin belirlenerek burada saat başı ziyaretler gerçekleştirip, hasta ve hasta yakınlarından sorun çıkarma eğiliminde olanlar ile iletişim kurarak oluşması muhtemel şikâyet başvurularının önüne geçecekler.
 

acil servis , hastaneler
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