Hastanenin kabul etmediği hamile koronavirüs hastası hayatını kaybetti!

İstanbul'da yaşayan 32 yaşındaki Dönüş Kılınç 9 aylık hamileyken korona virüsüne yakalandı. Evde karantinaya giren Kılınç sancıları artınca eşine, 'Beni hastaneye götür' dedi. Ramazan Kılınç eşini 9 ay boyunca kontrol için gittiği Pendik'teki özel bir hastaneye götürdü.

Ancak GazeteDuvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre hastaneden, "Pandemi hastanesi değiliz. Eşinizi kabul edemeyiz. Pandemi hastanesine götürün" yanıtını aldı. Kılınç ailesi iki hastane daha gezdi ancak 'prosedür' gerekçesiyle geri çevrildi. Eşi evde fenalaşan Kılınç bu kez başka bir özel hastanenin yolunu tuttu. Dönüş Kılınç, burada hemen ameliyata alındı ancak kurtarılamadı.

'KAPIDAN İÇERİ ALMADILAR'

Korona virüsüne yakalanan eşi Dönüş Kılınç'ın 3 Kasım günü hamileliği boyunca gittiği Pendik'teki özel hastaneye gittiğini belirten Ramazan Kılınç şunları anlattı: “Eşimin korona virüsüne yakalandığını söylediğimde bizi kapıdan içeri bile almadılar. Ben de hastane müdürünü aradım. Bana, 'İçerdeki hastaları korumak için kovidli hastaları kabul etmiyoruz. Biz pandemi hastanesi değiliz. Yönetim bu yönde karar aldı' dedi. Israr edince, 'Eşinizin korona virüsü testi negatif çıkınca gelin' yanıtını verdi. Eşim sancılar içinde kıvranıyordu. Biz de Marmara Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittik. Ancak burada da, 'Kovidli hamile kadınlara tedavi yapamıyoruz. Devletin tedavi için bize verdiği bir kota var. Bu kotayı aşamayız' diyerek bizi eve gönderdiler.”

ÇOCUK KURTULDU

Dönüş Kılınç eve geldiğinde sancıları arttı. Eşi bunun üzerine yine aynı hastaneyi aradı. Kılınç aldığı yanıtı şöyle anlatıyor: "Eşinizin testi negatif çıktıysa gelin. Yoksa kabul edemeyiz."

Ramazan Kılınç, bu kez de eşini başka bir özel hastaneye götürdü. Avrupa Yakası'ndaki bu hastane Kılınç'ı hemen ameliyata aldı. Ramazan Kılıç, ameliyattan çıkan doktorun kendisine söylediklerini şöyle anlatıyor: “ 'Eşinizi neden ilk buraya getirmediniz. Neden bu kadar geciktiniz? Eşinizin durumu çok ilerledi. Maalesef ameliyat sırasında entübe oldu. Kendisini kaybettik. Eğer biraz daha geç kalsaydınız çocuğu da kaybedecektik' dedi. Bakın bu da bir özel hastaneydi. Ama bizi kabul ettiler. Özel ise bize kapıları sonuna kadar kapattı. İlk günden beri buranın hastası olmamıza rağmen... Eğer isteselerdi eşimi burada da ameliyata alabilirlerdi. Bir insanın canı bu kadar ucuz mu?"

“Doktor doktor, hastane hastane gezdik” diyen Kılınç, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya şöyle seslendi: "Eşim pozitif olduğu için özel hastane bizi kabul etmedi. Sağlık Bakanlığı virüsle mücadele ediyoruz diyor. Kendisinin eski sahibi olduğu hastane yüzünden eşimi kaybettim. Bu yapılanlar vicdana sığar mı?”

'BU DEVLET BİR ÖĞRETMENİNİ KAYBETTİ'

Hastaneye dava açmaya hazırlanan Kılınç son olarak şöyle konuştu: “Eşim Şırnak'ın İdil ilçesinde 3 buçuk yıl öğretmenlik yaptı. Eminim orada hastalansaydı bu kadar acı yaşamazdı. Yıllarca hayatını çocuklara ve eğitime adayan bir kadını kaybettik. Bu devlet bir öğretmenini kaybetti, bir çocuk da annesini... Bizi yüzüstü bıraktılar.”

Konuyla ilgili hastaneden koronalı hastaların 1 ay öncesine kadar kabul edilmediği belirtildiği ancak şu anda kabul edilip edilmediğiyle ilgili bilgi verilmedi.

FAHRETTİN KOCA'YA SORULAR: SORUŞTURMA AÇILDI MI?

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu yaşananları Meclis gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, hastane için soruşturma açılıp açılmadığını soran Gergerlioğlu şu sorulara yanıt istedi:

- Hastane doktoru S.Ü.'nün Dönüş Kılınç’a doğumuna 1 hafta kala Covid-19 testinin pozitif çıktıktan sonra hastaneye kabul edemeyiz dediği iddiaları doğru mudur? Eğer bu iddialar doğruysa hayatını kaybeden Dönüş Kılınç neden hastaneye kabul edilmemiştir? Bu konuyla ilgili soruşturma açılmış mıdır? Açılmışsa akıbeti ne durumdadır?

- Bahsi geçen doktor ile ilgili Bakanlığınıza iletilmiş şikayet var mıdır?

- Son 5 yıl içerisinde hastane ile ilgili Bakanlığınıza iletilmiş şikayet sayısı kaçtır?

- Son 5 yıl içerisinde özel hastanelerle ilgili Bakanlığınıza iletilmiş şikayet sayısı kaçtır?

- Son 5 yıl içerisinde görevi ihmal suçu iddiasıyla soruşturma açılan personel sayısı kaçtır? Bu personellerden kaçı görevlerinden ihraç edilmiştir?



