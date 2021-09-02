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Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili açıklama

Sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırılan Mustafa Cengiz hakkında açıklama yapıldı.

Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz evinde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle bugün hastaneye kaldırıldı.

Mustafa Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, şu bilgileri verdi: “Hastamız Mustafa Cengiz, evinde geçirdiği rahatsızlık sonrasında hastanemize getirilmiş olup, planlanan işlemler sırasında nöbet geçirmiştir. Kendisine acilen müdahale yapılmış ve durumu çok hızlı olarak kontrol altına alınmıştır. Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır.”

Etiketler mustafa cengiz sağlık hastane
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