Hastaneyi üçüncü kez böcek bastı

Güzel, Diyarbakır İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün, 5 Temmuz’da Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığı denetimlerde, gerekli hijyenik koşullarının yerine getirilmediği gerekçesiyle 11 bin 368 lira idari para cezası kestiğini ve hâlâ hijyenik koşulların iyileştirilmediğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Güzel, “Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan söz konusu olaylar Bakanlığınızın bilgisi dahilinde midir?

Hastalar ve gerekli merciler tahtakurularından hastanenin temizlenmesi için defalarca başvuru yapmasına rağmen neden hastane yetkilileri tarafından bu sorun giderilmemiştir?

Tahtakurularının tamamen önlenmesi ve hijyen koşullarının her anlamda sağlanması için yapılacak olan işlemler başlamış mıdır?

Başlamadıysa ne zaman başlanacaktır?

Tahtakuruları yüzünden rahatsızlanan veya hastalığı kötüleşen kimseler var mıdır?

Bahsi geçen hastaneye hijyenik koşulların yerine getirilmediği için para cezası kesilmesi olayına dair herhangi bir işlem başlatılmış mıdır? Hastanenin temizlik işlerinden sorumlu kimseler ve hastane yönetimi hakkında Bakanlığınız tarafından başlatılmış bir işlem var mıdır” diye sordu.



