  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hastaya eziyet eden iki hemşirenin cezası belli oldu

Hastaya eziyet eden iki hemşirenin cezası belli oldu

Güncelleme:

Tokat'ta yoğun bakımda tedavi gören hastaya kötü muamelede bulunan 1'i erkek 2 hemşireye verilen cezalar belli oldu8.

Fransa'da yaşayan Metin A., tatilini geçirmek için geldiği memleketi Tokat'ta rahatsızlandı. Tokat Devlet Hastanesi'ne başvuran A.'nın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Burada ilk müdahale sonrası A., yakınları tarafından özel hastaneye nakledildi. A., yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

A.'nın yoğun bakımda olduğu için görüşe izin verilmeyen yakınları, 9 Temmuz günü, dışarıda bulunan servis kamerasından durumunu takip etti. Bu sırada A.'ya yoğun bakım hemşireleri M.A. ile H.K.'nin kötü muamelede bulunduğunu gören yakınları, cep telefonu kamerasıyla bu anları kaydetti. Görüntülerde 1'i erkek, 2 hemşirenin, cihazlara bağlı yatan A.'nın kolunu yatağa bağladıkları, çarşafla yüzünü kapatıp, elleriyle yüzüne baskı uyguladıkları görüldü. Hastanın yakınları görüntülerle Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Savcılık, takipsizlik kararı verdi. Olay sonrası erkek hemşire M.A.'nın işine son verildi. Önce kınama cezası verilen diğer hemşire H.K.'nin de daha sonra iş sözleşmesi feshedildi. Hasta Metin A. ise tamamlanan tedavisinin ardından taburcu edildi.

Geçen hafta konunun tekrar gündeme gelmesinin ardından Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 21 Kasım'da hastanenin faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından hemşirelerden M.A., 3 yıl süreyle meslekten menedildi. Diğer hemşire H.K. hakkında ise 6 aylık mesleki eğitim zorunluluğu getirildi. Her iki sağlık personelinin bundan sonra görev alacakları sağlık kuruluşlarında yoğun bakımda görevlendirilememesi kararlaştırıldı.

Sağlık Bakanlığı müfettişleri tarafından yapılan incelemenin tamamlanmasının ardından Medical Park Tokat Hastanesi 7 gün sonra yeniden faaliyete başladı.

DHA

Etiketler tokat özel hastane eziyet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı
SGK duyurdu: Maaşlar artık böyle hesaplanacak!
Dolar, Euro ve altın ''nerede kalmıştık'' dedi
İsmail Balaban ve İlayda Şeker'den ikinci düğün! Paralar havada uçuştu
Sigorta girişi 1999 öncesi olanlara erken emeklilik müjdesi
Huylu huyundan vazgeçmedi: Adliyede polisin çantasını çaldılar!
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş'a ''aday değiliz açıklaması yapın'' ricası
Son 14 seçim anketinin ortalaması alındı; işte sonuç!
Fas değil Esenyurt! Maç sonrası sokağa döküldüler
Dünya şokta! Baba Vanga'nın bir kehaneti daha gerçek oldu