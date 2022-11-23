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Hastaya eziyet eden sağlık personeli meslekten men edildi

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Tokat'ta özel bir hastanede tedavi gören hastaya kötü muamelede bulunan 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Tokat’ta faaliyeti halen durdurulmuş olan özel hastanedeki olay sebebiyle yürütülen soruşturma sonucunda, Yoğun Bakım servisindeki bir hastaya karşı şiddet/ kötü muamele gösteren 2 yoğun bakım çalışanına verilen cezalar Sağlık Meslekleri Kurulu'nda bugün karara bağlandı.

Söz konusu 2 sağlık personelinden biri 3 yıl süreyle meslekten men edildi. Süre sonunda, bir sağlık kurumunda çalışabilmesi için, 18 aylık mesleki ve etik eğitimi alma mecburiyeti var ve tekrar bir yoğun bakımda çalışması söz konusu değildir.

Sağlık Meslekleri Kurulunun kararına göre, diğer sağlık personeli 6 aylık mesleki eğitimden geçmek zorunda, artık yoğun bakımda çalışamaz.

Bağışlanamaz davranışlarıyla toplumu ve sağlık camiasını üzenler, davranışlarının hesabını yargı önünde de mutlaka verecektir.

Etiketler özel hastane hastaya eziyet
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