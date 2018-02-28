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  2. Güncel
  3. 28 Şubat 2018 23:48

Hata sollama bir aileyi yoketti !

Erzurum'da meydana gelen bir trafik kazasında aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Hata sollama bir aileyi yoketti !
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Erzurum'un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden biri çocuk 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Bayburt yönüne giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı otomobil, yol çalışması yüzünden tek şeritten ulaşım sağlanan Erzurum-Bayburt karayolunun Aşkale ilçesine bağlı Küçükgeçit mevkisinde, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı. 

Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın, annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybetti, kızı Kevser Aydın Kara (23) ise ağır yaralandı.  Kaza sebebiyle olay yerine çok sayıda polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ve itfaiye ekiplerince otomobilden çıkartılan Kevser Aydın Kara, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. 

Ölen 4 kişinin cesedi ise cumhuriyet savcısı ve polisin incelemesinin ardından Aşkale Devlet Hastanesi morguna götürüldü.  Otomobildeki ailenin, Erzurum'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarını ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun'a dönmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

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