Hata ve Balıkesir'de oman yangını

Hatay'ın Arsuz ilçesinin kırsal Haymaseki Mahallesi yakınlarında ve Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda yangın çıktı

Arsuz’un kırsal Haymaseki Mahallesi yakınlarında orman yangını çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayıldı. Alevler mahallenin Boynuyoğun ve Söbeseki sokaklarına yaklaştı.

İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kara ekipleri ile Hatay Orman İşletme Bölge Müdürlüğü'ne bağlı helikopter yangına müdahale etti.

Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR'DE ORMAN YANGINI

Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Ayvatlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 müdahale aracı, 1 helikopter, 1 dozer ve 40 personel sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyor.