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  3. 09 Temmuz 2019 17:43

Hatalı park eden otomobile ilginç çözüm

Bağclar'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yoldan geçemedi. Otobüsten inen yolcular otobüsün geçmesi için otomobili hareket ettirdi.

Hatalı park eden otomobile ilginç çözüm
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Bağcılar'da hatalı park edilen otomobil nedeniyle İETT otobüsü yolda kaldı. Otomobil, otobüsten inen yolcular ve çevredekilerin de yardımıyla yol kenarına taşındı.

Dr. Sadık Ahmet Caddesi ile 712. Sokak kesişiminde bir sürücü otomobilini yol kenarına hatalı şekilde park etti. Bu sırada devlet hastanesi istikametine giden İETT otobüsü hatalı park edilen otomobil nedeniyle yolda kaldı. Otobüsün arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Otobüsten inen şoför ile bazı yolcular hatalı park edilen otomobili çevredekilerin de yardımıyla kaldırılarak yol kenarına çekti. O anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DHA

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