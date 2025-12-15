  1. Anasayfa
Hatay Antakya'da korkutan deprem!

Güncelleme:

AFAD verilerine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 12.20 sıralarında Hatay'ın Antakya ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. 

Depremin derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Depremde ilk belirlemelere göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

4.2 büyüklüğündeki deprem anı, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; sarsıntıyı hissedenlerin iş yerlerinden çıktığı anlar yer aldı.

Depremde kaçarken bacağı çatladı

Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'ndeki evinde depreme yakalanan genç, hızla dışarı çıkarken yere düştü. Bir anda yere yığılan bu kişi için sağlık ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin yaptığı genç, hastaneye götürüldü. Gencin, sağ bacağında çatlak olduğu bildirildi.

Hatay Valliği'nden açıklama

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hatay Antakya ilçesinde 4.2 Mw büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Şu ana kadar 112 Acil Çağrı Merkezine herhangi bir olumsuz ihbar gelmemiştir. Gelişmeler takip edilmektedir" denildi.

 

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıİşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritasıHaber

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

