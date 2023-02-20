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Hatay depremi sonrası AFAD'dan yapılan uyarı kaldırıldı

Hatay depremi sonrası AFAD'dan yapılan uyarı kaldırıldı
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AFAD, Hatay'daki depremlerin ardında tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarının değerlendirmeler sonucunda kaldırıldığını duyurdu.

Hatay'da akşam saatlerinde 6.4'lük bir deprem meydana geldi. 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.4'lük depremlerle büyük hasar alan Hatay'da vatandaşlar büyük korku yaşadı.

Yaşanan depremin ardından bu kez de Samandağ ilçesinde ise 5.8 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Kısa süre arayla yaşanan depremler, vatandaşları sokağa döktü. Büyük panik yaşayan depremzedeler, çevredeki güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı.  Yaşanan depremlerin ardından AFAD'dan bir uyarı geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Hatay'da meydana gelen depremler sonrasında ilgili ekiplerimiz teyakkuz halinde olup gelen ihbarlara hızla müdahale edilmektedir. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir." denildi.

Vatandaşlara 'sahil şeridinden uzak durun' uyarısı 
Yine AFAD, "Vatandaşlarımızın deniz seviyesinden 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir." açıklamasında bulundu.

AFAD: Yapılan uyarı kaldırılmıştır 
Yaşananların ardından konuyla ilgili bir düzeltme açıklaması daha yapıldı.

AFAD, "Hatay'daki depremlerin ardından Kandilli Rasathanesinin uyarısıyla tedbir amaçlı verilen deniz seviyesi yükseltisine yönelik uyarı, değerlendirmeler sonucunda kaldırılmıştır." çağrısında bulundu.

Etiketler deprem tsunami deniz seviye afad
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