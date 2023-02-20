Hatay depremi sonrası İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye ediliyor
Hatay'da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde meydana gelen iki depremin ardından İskenderun Devlet Hastanesi tedbir amaçlı tahliye işlemi başlatıldı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Saat 20.07'de ise Hatay'ın Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana geldi.
İskenderun Devlet Hastanesi depremlerin ardından tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol