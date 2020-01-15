  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 15 Ocak 2020 17:52

Hatay için fırtına uyarısı

Hatay'ın batı ilçelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına bekleniyor. Fırtınanın cuma günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

Hatay için fırtına uyarısı
Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, Hatay'ın batı ilçelerinde (Samandağ, Yayladağ, Arsuz, İskenderun ve Dörtyol) 16 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın, doğu yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, cuma günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

Vatandaşların ve yetkililerin, Hatay'da beklenen fırtına nedeniyle ulaşımda aksama, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
fırtına , hatay , uyarı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM