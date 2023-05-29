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Hatay'da 3,7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 3,7 büyüklüğünde deprem
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Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında saat 09.47'de 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 binden fazla canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

 Hatay'ın Samandağ ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem saat 09.47'de yeirn 17,33 kilometre altında meydana geldi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler deprem hatay samandağ hatay'da deprem
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