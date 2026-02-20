  1. Anasayfa
  Hatay'da 4.2 büyüklüğünde deprem: Kırıkhan güne depremle uyandı!

Hatay’da 4.2 büyüklüğünde deprem: Kırıkhan güne depremle uyandı

Güncelleme:

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi güne sarsıntıyla başladı. AFAD verilerine göre saat 06.10’da meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki deprem, çevre illerde de hissedilerek kısa süreli paniğe neden oldu.

2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Hatay’ın Kırıkhan ilçesi, 20 Şubat sabahı Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan resmi verilere göre, yerel saatle 06.10'da gerçekleşen sarsıntı, yerin yaklaşık 9,27 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Çevre İllerde de Hissedildi Merkez üssü Kırıkhan olan sarsıntı sadece ilçe merkezinde değil, Hatay’ın genelinde ve komşu ilçelerde de güçlü şekilde hissedildi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen deprem, bölge halkı arasında kısa süreli bir tedirginliğe yol açtı.

Resmi Makamlardan İlk Açıklama

AFAD’ın ilk saha tarama raporlarına göre; deprem sonrası bölgede herhangi bir can kaybı, yaralanma veya yapısal hasar ihbarı alınmadı. Ekiplerin tedbir amaçlı saha incelemeleri devam ederken, uzmanlar bölgedeki sismik hareketliliği yakından takip ediyor.

Sarsıntının derinliğinin 9 kilometre civarında olması, yüzeyde daha net hissedilmesine neden olsa da, şu an için durumun kontrol altında olduğu bildirildi.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

 

Türkiye'nin güncellenmiş son aktif fay hatları haritası
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

AFAD'ın son depremler listesi

İşte Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritası

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

İHA

