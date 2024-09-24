Hatay'da akıl almaz dolandırıcılık: ''ABD Ordusu'nda askerim'' diyerek kandırdı

Hatay Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını söyleyerek, yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söyleyen bir kişiye kanarak dolandırıldı.

Dolandırıcıların kendisini polis ya da asker olarak tanıtarak yaptıkları vurgunlara bir yenisi daha eklendi.

Ancak, son vakada dolandırıcıların yöntemi biraz şaşırttı.

Bu kez, Altınözü ilçesi Yarseli Mahallesi'nde yaşayan bir kişi, kendisini 'Amerikan ordusunda askerim' diyen kadın hesabı üzerinden dolandırıldı.

KONUŞMAYA İNGİLİZCE BAŞLAYIP TÜRKÇE SÜRDÜRDÜ

34 yaşındaki özel güvenlik görevlisi Hilal H., sosyal medya üzerinden 'Maria Miles' isimli kadın fotoğrafı kullanan bir hesapla iletişime geçti.

İngilizce olarak başlayan konuşma, sohbetin ilerlemesiyle Türkçe olarak devam etti.

Sohbetin devamında hesap, Amerikan ordusunda çavuş olduğunu ve Yemen'de görev yaptığını söyleyerek, yurt dışına 2 külçe altın ve 700 bin dolar para kaçırmak için maddi yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

24 BİN 321 TL PARA GÖNDERDİ

Mesaj sonrası H., hesap tarafından gönderilen hesap numarasına 24 bin 321 TL kargo ücreti altında para gönderdi.

H., parayı yatırdıktan sonra dolandırıldığını anlayınca Babatorun Jandarma Karakol Komutanlığına giderek kendini dolandıran şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

İHA