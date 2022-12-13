  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da antreponun çatısı çöktü: 2 yaralı

Hatay'da antreponun çatısı çöktü: 2 yaralı

Hatay'da antreponun çatısı çöktü: 2 yaralı
Güncelleme:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, buğday yüklü antreponun çatısı çökerken, içerideki TIR sürücüsü ve kepçe operatörü yaralandı.

Sarıseki Mahallesi'nde, buğday yüklü antreponun çatısı, henüz belirlenemeyen nedenle nedenle çöktü. Bu sırada içeride bulunan ve yükleme yapan TIR sürücüsü Mehmet B. ile kepçe operatörü Ahmet S. yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

DHA

Etiketler hatay antrepo
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Vahşi doğadan birbirinden komik fotoğraflar
Erdoğan Yunanistan'a ''vururuz'' dedi, yanıt ABD'den geldi
EYT'de büyük kriz iddiası! Erdoğan, Nebati ve Bilgin karşı karşıya!
Asgari ücret zammı için hükümetin teklifi belli oldu
Sağanak yağışlar fena vuracak! Bu illerimizde yaşayanlar dikkat
Gabar Dağı'ndaki petrol sahasından ilk görüntüler
İnanılmaz görüntüler: Burası Afrika değil İstanbul
Torba yasa Meclis'te: 2 bin TL altı borçlar silinecek!
Bir dizi daha reytinglere yenildi! Erken final yapıyor
Recep İvedik 7'deki ''göndermeleri'' olay olan Şahan'dan ilk açıklama