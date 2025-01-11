Hatay'da bir deprem daha

Asrın felaketinde en ağır hasarlardan birini alan illerimizin başında gelen Hatay, dün gibi bugün de yeni güne korkutan bir depremle başladı.

Önceki yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın İskenderun ilçesinde saat 04.18 sıralarında 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 4.32 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi. Hatay'da dün saat 07.08'de de 4 büyüklüğünde merkezüssü Yayladağı olan bir deprem meydana gelmişti. AFAD'DAN SON DEPREMLER İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. AFAD son depremler listesi için tıklayınız... KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...