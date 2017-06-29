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  3. 29 Haziran 2017 23:49

Hatay'da bombalı araç alarmı !

Hatay'da bir otomobilde bomba olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi

Hatay'da bombalı araç alarmı !
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Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bir otomobilde bomba olduğu ihbarı polisi harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Bağlar Mahallesi Bülent Bahadırlı Caddesi üzerine park halindeki otomobilde bomba ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Mahalleye giriş ve çıkışlar kapatılırken yola şerit çekildi. Yaklaşık 2 saatlik yapılan aramanın ardından ekipler herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

 
Ekiplerin incelemesinin ardından otomobil olay yerinden götürüldü. Güvenlik şeritleri kaldırılarak mahalleye girişlere izin verildi.

İHA

bomba , araç , hatay , otomobil