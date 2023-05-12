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Hatay'da çadırda başlayan yangın araçlara sıçradı

Hatay'da çadırda başlayan yangın araçlara sıçradı
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Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde çadırda çıkan yangın araçlara sıçradı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkhan ilçesinde deprem sonrası vatandaşların kurduğu çadırlarda yangın çıktı. Çıkan yangın araçlara da sıçradı.

Yangında bir minibüs ve çadır kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler çadır yangın çadırda yangın
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