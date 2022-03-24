Hatay'da Defne Belediyesi'ne haciz şoku: Borcunu ödemediği için...

Hatay’ın Defne İlçe Belediyesi’nin Fayat şirketine 6 milyon TL borcunu ödemediği iddia edilerek banka hesaplarına el konuldu.

Hatay’ın Defne İlçe Belediyesi’nin atık taşıma işini yapan Fayat Grup Atık Yönetimi Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, belediyenin 6 milyon TL borcunun ödenmemesi nedeniyle hesaplarına el koydurdu.

Gazete Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre Fayat şirket yetkilisi borca karşılık olarak, belediyeye ait arazilere de haciz konulduğunu ve yarın 25 Mart’ta Defne Belediyesi ana bina ve Defne Belediyesi’ne ait ek binaya haciz işlemi başlatılacağını iddia etti.

2 MART’TA BANKA HESAPLARINA EL KONULDU

Fayat Grup Atık Yönetimi Asfalt Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin alacaklı olarak başvurduğu Hatay 2. İcra Müdürlüğü’nün, 2022/3573 esas sayılı dosya kapsamında 2 Mart tarihi itibariyle, 6 milyon 253 bin liranın tahsili için belediyenin bankalardaki paralarına haciz konulması kararı aldığı ve uygulamaya koyduğu öğrenildi. Hatay 2. İcra Müdürlüğü kararında maaşlar hariç Defne Belediyesi’nin bankalardaki hesaplarına bloke konulması istendi.

‘YAPTIĞIMIZ İŞİN ÖDEMESİ YAPILMIYOR’

Haciz kararının medyaya yansımasının ardından Fayat şirket yetkilisine ulaşarak, olayın detaylarını konuştuk. Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, şirket olarak 1 yıl katı atık taşıma işi yaptıkları Defne Belediyesi’nin, şirkete olan 6 milyon lira borcu ödemediği için önce banka hesaplarına el konulduğunu, yarın da belediye binasında haciz işlemlerinin başlatılacağını söyledi.

'500 BİN TL’LİK İŞ 20 MİLYONA VERİLDİ'

2021 yılında Defne Belediyesi atık taşıma işi için ihale açtığında Fayat Grup ihaleye girdi ve Defne ikinci bölgenin ihale işini aldı. Defne birinci bölgedeki işi de Aysis Atık Yönetim Sistemleri aldı.

İddialara göre Defne Belediyesi yeni ihaleyi açık usulle yapmadı, katı atık taşıma işini Aysis firmasının yan şirketi Standart Katı Atık firmasına verdi. Şirketi yetkilisinin iddiasına göre, maliyeti 500 bin lira olan, Fayat şirketinin 6 milyon TL’ye yaptığı katı atık taşıma işi, Standart firmasına aylık 1 milyon 800 bin TL’ye verildi.

Böylece katı atık taşıma işi Standart firmasına yıllık 21 milyon 600 bin liraya verilmiş oldu. Şirket yetkilisi arada büyük bir fark olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biz Fayat şirketi olarak atık taşıma işini 1 yıl, 40 araçla 6 milyon TL’ye yaptık. Aynı iş Standart firmasına 15 araçla aylık 1 milyon 800 bine verildi. Standart firması 6 ay için bu işten 20 milyon TL alacak. Belediyenin hiç parası yok, hesaplar boş. Haziran ayında Standart firması alacağını almak için belediyenin arazilerini satacak. Bir düşünün, bizim 6 milyona yaptığımız işi Standart 20 milyona yaptı.”

Fayat şirket yetkilisi ayrıca Sayıştay’ın Defne Belediyesi’ne 2 ayrı usulsüzlükten ceza verdiğini iddia etti.

‘OLAY CHP GENEL MERKEZİ’NE GİTTİ’

Fayat şirket yetkilisi olayı CHP Genel Merkezi’ne taşıdıklarını ama kimsenin konuyla ilgilenmediğini iddia etti.

Öte yandan konuya dair görüştüğümüz Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, haciz kararı alındığını doğruladı. Borçlar için yapılandırmaya gidildiğini belirten İbrahim Güzel, ‘haciz konulamaz’ kararı aldırdıklarını söyledi.

Gazete Duvar