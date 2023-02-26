Hatay'da deprem anı kamerada! Gece gündüze döndü!

Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Deprem sırasında gökyüzünün aydınlandığı anlar ve yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

6 Şubat günü Kahramanmaraş merkezli depremler Hatay'ın da içerisinde bulunduğu 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Hatay'da depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kamera görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

GÖKYÜZÜ AYDINLANDI

Bir akaryakıt istasyonu kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde sarsıntının ardından gökyüzü bir anda aydınlanıyor. İstasyon çalışanları deprem sırasında büyük panik yaşıyor.