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Hatay'da deprem

Hatay'da deprem
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AFAD, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Saat 14.31'de meydana gelen depremin yerin 9.33 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

 

Etiketler son depremler hatay deprem AFAD son depremler
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