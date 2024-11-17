Hatay'da deprem

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Marmara'nın en büyük gölünde sular çekildi; tarih fışkırdı

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Meteoroloji'den kabus gibi tablo: Bazı iller hiç yağış almadı