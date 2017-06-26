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  3. 26 Haziran 2017 10:06

Hatay'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Hatay'da bir otomobille sepetli motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi öldü 1 kişi yaralandı.

Hatay'da feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı
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Hatay'ın Yayladağı  ilçesinde, otomobille sepetli motosikletin çarpıştığı kazada, motosikletteki 4  kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde Otomobille sepetli  motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 4 kişi öldü, otomobil sürücüsü ise  yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yayladağı-Samandağ karayolunda seyreden Hakan  Keser kontrolündeki 31 H 2540 plakalı otomobil, Eğerci Mahallesi yol ayrımında,  aynı yönde seyreden Abdullah Sevim kontrolündeki plakasız sepetli motosikletle  çarpıştı.

Kaza sonrası, motosikletteki 4 kişi yola savruldu. Olay yerine  çağrılan 112 ekipleri, motosiklet sürücüsü Abdullah Sevim (49), Gülbahar Sevim  (45) ve Zühre Sevim'in (50) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve ambulansla Yayladağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan  Mehmet Sevim (52) ise burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü Hakan Keser de Yayladağı  Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce, kaza yerine gelerek yetkililerden  bilgi aldı. Olay yerine gelen kazada hayatını kaybedenlerin yakınları fenalık  geçirirdi.

Kaza nedeniyle yaklaşık 4 saat trafiğe kapatılan Yayladağı-Samandağ  karayolu, savcılığın olayla ilgili incelemesinin ardından açıldı.

Hayatını kaybeden Mehmet ve Abdullah Sevim'in kardeş olduğu ve  eşleriyle bayramlaşmadan döndüğü öğrenildi.

AA

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