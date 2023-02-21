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Hatay'da korkutan deprem!

Hatay'da korkutan deprem!
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirildi.

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 19.06'da 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD VERİLERİ PAYLAŞTI
AFAD'dan yapılan açıklamada, deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak rapor etti.

Etiketler deprem hatay artçı depremler
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