  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da korkutan deprem
Güncelleme:

Kandilli Rasathanesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Geçen yıl 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 55 bine yakın canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor. 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 10.37'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 12 kilometre olarak ölçüldü.

Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Kandilli Rasathanesi, Hatay'ın Samandağ ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Valilikten açıklama

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, depremde ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun meydana gelmediği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"112 Acil Çağrı Merkezimize herhangi bir ihbarın gelmediği ve gelişmelerin ekiplerimizce takip edildiği, basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

AFAD'DAN SON DEPREMLER

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz. 

AFAD son depremler listesi için tıklayınız...

KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...

Etiketler hatay son dakika deprem kandilli rasathanesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Bayram ikramiyelerinin kime, ne zaman ödeneceği belli oldu Ankara'da asgari ücrete ara zam için sürpriz toplantı Ankara'da asgari ücrete ara zam için sürpriz toplantı SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi SİHA buldu, ATAK vurdu, Mehmetçik tek tek temizledi: Hainlerin nefesini böyle kesildi Cübbeli Ahmet yanıtladı: 20 evi olanla 1 evi olan aynı vergiyi mi ödemeli ? Cübbeli Ahmet yanıtladı: 20 evi olanla 1 evi olan aynı vergiyi mi ödemeli ? EURO 2024 öncesi A Millilerden İtalya'da sessiz prova EURO 2024 öncesi A Millilerden İtalya'da sessiz prova ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti ''Şak İkizler Fora'' diyen Yılmaz Özdil tepki çekti Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Yine bir kadın cinayeti: Ama bu sefer öldüren de bir kadın Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber Filenin Sultanı Zehra Güneş'ten kötü haber İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da meydan savaşı gibi kavga: Çok sayıda gözaltı var Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor Borsa ve kripto yatırımcısına kötü haber: Vergi geliyor