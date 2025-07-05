Hatay'da korkutan deprem
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Asrın felaketinde en ağır hasarı alan illerimizden olan Hatay'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bir taraftan orman yangınlarıyla mücadelenin sürdüğü Hatay'daki depremler büyük korkuya yol açtı.
2023 yılı 6 Şubat'ta Kahramanmaraş ve Hatay merkezli meydana gelen, 11 ilimizi yerle bir edip, 53 bin 537 canımızı yitirmemize yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki yeni depremler ve artçı sarsıntılar devam ediyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bugün saat 12:03'de merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 3.5 büyüklüğünde deprem oldu.
Deprem, 6,97 kilometre derinlikte kaydedildi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:
AFAD'ın son depremler listesi
AFAD'DAN SON DEPREMLER
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın Türkiye'deki son depremleri listelediği siteye de aşağından ulaşabilirsiniz.
AFAD son depremler listesi için tıklayınız...
KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
Kandilli Rasathanesi'nin son depremler listesi için tıklayınız...
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