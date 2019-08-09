Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Reyhanlı Tayfur Sökmen Stadı yakınlarında bulunan askeri mühimmat deposunda, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama oldu.

İlk belirlemelere göre, olayda ölen ya da yaralanan olmazken deponun bazı bölümlerinde yangın çıktığı görüldü.

İlçe merkezinin dışında yer alan patlamanın meydana geldiği bölgedeki bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgede, zaman zaman patlama sesleri duyuluyor.

PATLAMA DURDU

Hatay'ın Reyhanlı-Kırıkhan karayolu üzerindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlama sesleri kesildi. Saat 03.30 sıralarında duyulmaya başlayan patlama çevrede büyük paniğe neden oldu. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken Suriyeli sınırındaki ilçede yaşanan patlamalar saat 05.30 sıralarında sona erdi. Depoya yakın 2 eve küçük çaplı şarapnel parçası düştü. Patlama seslerinin kesilmesinin ardından çevrede oturanlar da evlerine döndü.