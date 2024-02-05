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Hatay'da okullar 1 gün tatil edildi

Hatay'da okullar 1 gün tatil edildi
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümünde Hatay'da eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremin üzerinden bir yıl geçti.

HATAY'DA EĞİTİME 1 GÜNLÜK ARA

Asrın felaketinin binaları yıktığı ve binlerce insanın ölümüne neden olduğu Hatay'da afetin birinci yıl dönümünde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Karar Hatay Valiliği tarafından duyuruldu. 

 

Etiketler hatay deprem 6 şubat okullar tatil
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