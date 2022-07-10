Hatay'da otomobil takla attı, 4 kişi öldü
Hatay'da Hassa-Kırıkhan yolundaki trafik kazasında aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı.
Bayramda artan trafik kazaları can almaya devam ediyor. Bugün saat 14.30 sıralarında, Hassa-Kırıkhan yolunun Su Çıkağı mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkan plakalı otomobil, takla atarak yol kenarındaki tarlada ters döndü.
DHA'nın aktardığına göre, kazayı gören çevredekiler, hurdaya dönen araçtaki 6 kişiyi çıkararak sağlık ve jandarma ekiplerine haber geldi.
Kaz yerine gelen sağlık ekibi, 4 kişinin öldüğünü belirledi. 2 yaralı ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Araçta bulunan kişilerin aynı aileden oldukları öğrenildi.
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