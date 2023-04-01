Hatay'da peş peşe deprem

Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antakya Körfezi'nde ise saat 15.40'ta 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'ın internet sitesinden alınan bilgilere göre, Hatay'ın Samandağ ilçesinde saat 15.34'te 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin derinliği 13.34 kilometre olarak ölçüldü.

Antakya Körfezi'nde ise saat 15.40'ta 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu.