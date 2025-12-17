Hatay'da sabaha karşı korkutan deprem

Hatay'da deprem hareketliliği devam ediyor. Hassa ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 04.15'te merkez üssü Hatay'ın Hassa ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7,41 kilometre derinliğinde kaydedilen sarsıntı, çevre ilçelerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

Hatay'da 15 Aralık Pazartesi günü 4.2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti.

Türkiye'nin diri fayları gösteren güncellenmiş deprem haritaları:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) 7 Mayıs 2025 tarihinde yayınladığı ve diri fayların tek tek gösterildiği Türkiye’nin güncellenmiş Deprem Tehlike Haritası

