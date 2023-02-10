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Hatay'da yol kesen yağmacılar kamerada

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Depremin vurduğu Hatay'da yol kesen bir grup yağmacı, bölgeye yardım taşıyan aracı boşaltmaya kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da yağma olayları yaşanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri çileden çıkardı. 

Hatay'da yol keserek deprem bölgesine yardım götüren araçları durduran yağmacı bir grup, sürücünün kamerasına yansıdı. 

Söz konusu videoda aracın önünü kesen yağmacıların "Ne varsa vereceksin sonra da güle güle gideceksin. Seni burdan geçirmeyeceğiz. Senden önce birisi geldi indirdik, seni de indireceğiz." dediği duyuluyor.

Skandal olayın sosyal medyada yayılmasının ardından vatandaşlar yetkilileri göreve çağırdı.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Etiketler hatay yol kesen yağmacılar
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