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  3. 24 Şubat 2021 20:45

Hatay'da yurda kaçak girmek isteyen 9 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, Hatay'da yasa dışı yollarla Suriye'den yurda girmeye çalışan 2'si terörist 9 kişinin yakalandığını duyurdu.

Hatay'da yurda kaçak girmek isteyen 9 kişi yakalandı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hatay Reyhanlı'daki hudut kartallarımız, yasa dışı yollarla Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 9 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin terör örgütü HTŞ mensubu olduğu tespit edildi. Şahıslar Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi" denildi.

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