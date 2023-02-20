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Hatay'daki depremler sonrası Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım

Hatay'daki depremler sonrası Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım
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Hatay'da bu akşam 20.04 ve 20.07'de iki büyük deprem meydana geldi. Deprem sonrası AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent'in sosyal medya paylaşımı depremin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından en çok yıkımın yaşandığı Hatay bugün iki büyük depremler sarsıldı. Defne ilçesinde saat 20.04'de 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bu depremden 3 dakika sonra bu kez de Samandağ ilçesinde 5.8 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı.

HALUK LEVENT'TEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Bölgede büyük bir panik yaşanırken, bölgede bulunan AHBAP derneği kurucusu Haluk Levent'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

"ÇOK BİNA GİTTİ ÇOK ÇOK"
İlk paylaşımında "Çok fena sallandık dostlar!" ifadelerini kullanan Levent, daha sonrasında ise "Offff çok bina gitti çok çok" diye yazdı.

Etiketler halukt levent deprem hatay hatay depremi
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