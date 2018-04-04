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  3. 04 Nisan 2018 18:17

Hatay'daki FETÖ davasında eski polisler flaş karar

Hatay'da FETÖ soruşturması kapsamında 55 eski polis için karar verildi.

Hatay'daki FETÖ davasında eski polisler flaş karar
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Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan aralarında eski amir ve  komiserlerin de bulunduğu 55 eski polis, hapis cezasına çarptırıldı.

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "ByLock" kullanıcısı  oldukları iddia edilen 41'i tutuklu 55 sanık ve avukatları katıldı.

Son savunmaları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul  etmedi.

Mahkeme heyeti, 55 polisten birine 9 yıl, kırk beşine 7 yıl 6'şar ay,  yedisine 4 yıl 2'şer ay, ikisine ise 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.

AA

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