Hatay'daki FETÖ davasında eski polisler flaş karar

Hatay'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan aralarında eski amir ve komiserlerin de bulunduğu 55 eski polis, hapis cezasına çarptırıldı.
Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "ByLock" kullanıcısı oldukları iddia edilen 41'i tutuklu 55 sanık ve avukatları katıldı.
Son savunmaları sorulan sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.
Mahkeme heyeti, 55 polisten birine 9 yıl, kırk beşine 7 yıl 6'şar ay, yedisine 4 yıl 2'şer ay, ikisine ise 3 yıl 1 ay 15'er gün hapis cezası verdi.
AA