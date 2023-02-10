Hatay'daki yol kesen yağmacı şerefsizler yakalandı!

Depremin vurduğu Hatay'da yol kesen bir grup yağmacı, bölgeye yardım taşıyan aracı boşaltmaya kalktı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Özel Harekat polisleri yağmacıları kıskıvrak yakaladı.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay'da yağma olayları yaşanmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan bir yağma görüntüsü ise Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı.

Yardım için gelen bir tırı durdurup yağmalamaya çalışan kişiler, tır şoförünü, "Seni ne olursa olsun buradan geçirmeyiz. Ne varsa bize vereceksin." sözleriyle tehdit etmişti.

Videonun yayınlanmasının ardından harekete geçen Özel Harekat Polisleri, hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 4 kişiyi yakaladı.

Şüphelileri bir aracın arkasında plastik kelepçeyle gözaltına alırken vatandaşlar, tekme ve yumruklarla saldırdı.

Jandarma ekipleri; linç girişiminden kurtardıkları şüphelileri, güçlükle güvenli alana taşıdı.

TÜRKİYE AYAKTAYDI!

Hatay'da yol keserek deprem bölgesine yardım götüren araçları durduran yağmacı bir grup, sürücünün kamerasına yansıdı. Söz konusu videoda aracın önünü kesen yağmacıların "Ne varsa vereceksin sonra da güle güle gideceksin. Seni burdan geçirmeyeceğiz. Senden önce birisi geldi indirdik, seni de indireceğiz." dediği duyuluyordu.

İşte o skandal görüntüler: