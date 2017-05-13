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  3. 13 Mayıs 2017 07:34

Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit

Hatay'da teröristlerle girilen çatışmada 1 askerimiz şehit oldu.

Hatay'dan acı haber: 1 askerimiz şehit
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Hatay'ın Hassa İlçesi'nde çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu.

Hatay'da teröristlerle çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu

ŞIRNAK'TAN KAHREDEN HABER: 1 ASKER ŞEHİT

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki Bestler Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Bestler Dereler mevkisinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon devam ediyor.

Operasyonda arazi arama tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından güvenlik güçlerine ateş açıldı.

Açılan ateşe anında karşılık verilmesiyle çıkan çatışmada bir asker ağır yaralandı.

Yaralı asker, helikopterle kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

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