Hava 12 derece birden soğuyacak! Yağışlar fena geliyor!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre Türkiye hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisi altında olacak. Pek çok ilimizde şiddetli sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji ve AKOM, İstanbul'da oraj olarak adlandırılan şimşek, yıldırım, sağanak, gök gürültüsü ve yer yer dolu barındıran hava olayının yaşanabileceğinin uyarısını yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, önümüzdeki üç gününde şiddetli yağmurların görüleceğini söyledi. Bu soğuk hava dalgasının özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli yağışlara neden olacağını duyuran Çalışkan, "Oraj, birkaç saat bardaktan boşalırcasına gök gürültülerin, yıldırımların ve yer yer doluların oluştuğu bir yağış olarak adlandırılabilir" dedi.

Öte yandan yarın öğle saatlerinde Tekirdağ ve Trakya bölgesinde de şiddetli yağışlar beklendiğini duyuran Çalışkan, "İstanbul'da da öğle saatlerinden sonra saat 15.00 ile 19.00 arasında kuvvetli yağış var" ifadelerini kullandı.

Oraj nedeniyle sıcaklıkların da düşeceği belirtilirken cuma günü İstanbul'da sıcaklıkların 12 derece düşmesi bekleniyor.

Yağışlar birçok kenti etkisi altına alacak.

Çalışkan, "İzmir, Ayvalık, Kuzey Ege'de de yarın akşam saatlerinde gece saatleri arası şiddetli gök gürültüsünün olduğu yağışları bekliyoruz. Bu haftayı yağışlı ve biraz soğuk geçiriceğiz. Önümüzdeki haftada kısım kısım yağış olacak." dedi.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor..

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Orta ve doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu, Muş, Bitlis, Ağrı ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ: