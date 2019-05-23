Hava fena bozacak ! Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Cuma başta İstanbul olmak üzere, Edirne, Tekirdağ, Sakarya, Bolu ve Samsun'a kadar Marmara ve Karadeniz bölgelerinin büyük kısmında yağmurların bazı saatlerde çok şiddetli yağması bekleniyor.

Bu yağışların sel tehlikesi yaratma riski olduğu için olduğundan tedbir alınmalı. Ayrıca dolu yağma ihtimali de var, gök gürültüsü de oluşacak. Hava sıcaklığı da 5-6 derece azalacak.

İstanbul'da yarın sıcaklığın 16-17 dereceye kadar inmesi bekleniyor.

Ankara, Eskişehir ve Ardahan çevresinde de yağışların şiddeti fazla olacak. Ege'de başta İzmir olmak üzere yerel yağmurlar olabilecek.

Güneyde ise Karaman, Konya, Kayseri, Kapadokya ve Niğde'de kuvvetli esecek lodos, çatıların uçmasına neden olabilir. Çöl tozu yoğunluğu da artacak.

Cumartesi günü kuzeydeki yağmurların kuvvetinde biraz azalma olsa bile devam edecek.