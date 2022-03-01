Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Küçükayüz’ün acı günü

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükayüz’ün annesi vefat etti.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükayüz'ün annesi Nefiye Küçükayüz 90 yaşında vefat etti. Küçükayüz'ün 90 yaşında hayata gözlerini yuman annesi Nefiye Küçükayüz yaklaşık 15 gündür GATA'da tedavi görmekteydi.

Küçükakyüz’ün annesinin cenaze töreninin Trabzon’da gerçekleşeceği öğrenilirken cenaze törenine dair detaylar henüz netleşmedi. Ancak cenaze törenine siyaset, spor ve askeri camiadan büyük bir katılım bekleniyor.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kimdir?

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1978'de Hava Harp Okulundan mezun oldu.

1957'de Trabzon, Of doğumlu 64 yaşındaki Hasan Küçükakyüz, ilk ve orta öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1978'de Hava Harp Okulundan mezun oldu. 1980'de 2'nci Ana Jet Üs Komutanlığında Pilotaj eğitimini müteakiben 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında harbe hazırlık eğitimini tamamladı. Orgeneral Küçükakyüz, 1987'de Hava Harp Akademisini, 1994'de ise Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.

Küçükakyüz, THK'nın çeşitli kademelerinde komutanlık ve karargâh görevleri yürüttü. İşte Küçükakyüz'ün bulunduğu görevler: Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personel Daire Başkanı (2003-2006), Hava Er Eğitim Tugay Komutanı (2006-2008), Hava Eğitim Komutan Yardımcısı (2008-2011), Hava Harp Okulu Komutanı (2009), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkan Yardımcısı (2011-2012), Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanı ve GATA Komutanı (2012-2013), Hava Kuvvetleri Değerlendirme ve Denetleme Başkanı (2013-2015), Hava Eğitim Komutanı (2015-2016), Muharip Hava Kuvveti Komutanı (2016-2017)

Hasan Küçükakyüz 21 Ağustos 2017'den beri Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapmaya başladı. Orgeneral Küçükakyüz'ün NATO Madalyası, TSK Şeref Madalyası, TSK Üstün Hizmet Madalyası, Pakistan Nişan-ı İmtiyaz Madalyası vardır.