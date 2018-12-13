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  3. 13 Aralık 2018 11:11

Hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava durumu tahmini

İstanbul'da dün etkili olan kar yağışı yerini parçalı bulutlu havaya bıraktı. Tahminlere göre, Marmara'da hava sıcaklığı 3 derece artacak, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacak.

Hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava durumu tahmini
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İstanbul’da dün tüm kenti etkisi altına alan kar yağışı bugün yerini parçalı ve çok bulutlu bir havaya bırakacak. Hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacak. Ankara’da ise bugün de gece saatlerinden itibaren kar yağışı bekleniyor.  Akşam saatlerinde Muğla'nın kıyı ilçelerinde de kuvvetli yağış bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın ve Sinop çevrelerinin; akşam ve gece saatlerinde ise Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Karla karışık yağmur ve kar, Karadeniz kıyılarında yağmur, Ege ve Batı Akdeniz kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olması beklenen yağışların akşam saatlerinden sonra Muğla'nın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı Marmara'da 1 ila 3 derece artacak, diğer yerlerde 2 ila 5 derece azalacak. Rüzgar, genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

İŞTE HARİTALARLA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNLERİ:

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

haritalı hava durumu tahmini

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