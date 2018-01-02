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  3. 02 Ocak 2018 09:12

Hava sıcaklıkları 4 derece artacak

Meteoroloji'nin tahminlerine göre, hava sıcaklığı iç ve batı kesimlerde 4 dereceye kadar artacak.

Hava sıcaklıkları 4 derece artacak
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Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu’nun doğusu, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla Ege (Afyon hariç), Marmara’nın güney ve doğusu ile Batı ve Orta Akdeniz’in aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu’nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, doğu bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 9
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu 14
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı 15
Adana: Parçalı ve az bulutlu 15
Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 14
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 12
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı -1
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 11

İHA

hava tahmini , hava durumu , meteoroloji
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