  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak, ancak ardından yağışlar geri dönüyor

Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak, ancak ardından yağışlar geri dönüyor

Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak, ancak ardından yağışlar geri dönüyor
Güncelleme:

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye sonunda dört gözle beklediği sıcak yaza kavuşuyor. Hava sıcaklıklarının 5 derece kadar artması beklenirken belli yaş grupları için "sokağa çıkmayın" uyarısı yapıldı. Ancak bunaltan sıcaklar önümüzdeki hafta yerini yeniden sağanak yağışlara bırakacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları 5 derece artacak

Sıcaklıkların Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bu saatler arasında sokağa çıkmayın

Raporda; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için de saat 11:00-16:00 aralığında sokağa çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışlar çok kuvvetli olarak dönecek

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

1 - 7 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

1 - 7 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
1 - 7 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

 

2 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritası

2 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritası
2 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritası
 

3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası

3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası
3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası

 

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası
4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası 

 

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası
5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası 

 

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası
6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası

 

Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Amasya'da sele kapılan kadını bir taksici kurtardı Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Kamuda mesai ve izin sistemi değişti Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu Midyeci - pilavcı kavgasında ortalık karıştı; polis memurunu azarlayıp kovdu Sınırda 24 Km'lik Schengen kuyruğu kamerada Sınırda 24 Km'lik Schengen kuyruğu kamerada AK Parti'den ''elle arama'' düzenlemesi: Kimse itiraz edemeyecek AK Parti'den ''elle arama'' düzenlemesi: Kimse itiraz edemeyecek Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Sakarya'da kimyasal panik: Geceyi sokakta geçirdiler, AFAD ve Valilik'ten açıklama geldi Bayraktar TB2 dünyada bir ilki başardı: Takla atan ilk SİHA Bayraktar TB2 dünyada bir ilki başardı: Takla atan ilk SİHA Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası Hayranından ünlü şarkıcıya ''cinsellik içeren konser'' davası Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası Mansur Yavaş için ''adaylığa hazırlanıyor'' iddiası AK Partili ismin kardeşine işlem yapan polislere gözaltı AK Partili ismin kardeşine işlem yapan polislere gözaltı