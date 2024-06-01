Hava sıcaklıkları 5 derece birden artacak, ancak ardından yağışlar geri dönüyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye sonunda dört gözle beklediği sıcak yaza kavuşuyor. Hava sıcaklıklarının 5 derece kadar artması beklenirken belli yaş grupları için "sokağa çıkmayın" uyarısı yapıldı. Ancak bunaltan sıcaklar önümüzdeki hafta yerini yeniden sağanak yağışlara bırakacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ardahan ve Artvin ile Rize'nin iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıkları 5 derece artacak

Sıcaklıkların Batı ve iç kesimlerde 3 ila 5 derece artacağı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunda 3 ila 5 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Bu saatler arasında sokağa çıkmayın

Raporda; kronik rahatsızlığı bulunanlar, yaşlılar ve çocuklar için de saat 11:00-16:00 aralığında sokağa çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı.

Rüzgarın genellikle güneyli, zamanla yurdun doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Yağışlar çok kuvvetli olarak dönecek

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

1 - 7 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

1 - 7 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları

2 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritası

2 Haziran Pazar hava durumu tahmin haritası



3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası

3 Haziran Pazartesi hava durumu tahmin haritası

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası

4 Haziran Salı hava durumu tahmin haritası

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası

5 Haziran Çarşamba hava durumu tahmin haritası

6 Haziran Perşembe hava durumu tahmin haritası